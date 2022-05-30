Kartal'da İETT otobüsünde korkutan yangın - Son Dakika
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Kartal'da İETT otobüsünde korkutan yangın

30.05.2022 19:15

Kartal'da İETT otobüsünde korkutan yangınİSTANBUL Kartal'da içinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yanma meydana geldi.

Kartal'da İETT otobüsünde korkutan yangın

İSTANBUL Kartal'da içinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yanma meydana geldi. Otobüs şoförü, motor kısmında dumanlar yükselen otobüsü yolun kenarına çekti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay saat 09.30 sıralarında Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu Uğur Mumcu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan 34 FL 3579 plakalı 132M hat sefer numaralı İETT otobüsü, seyir halinde olduğu esnada motor kısmında yanma meydana geldi. Otobüsü hemen durduran şoför otobüsten inip yangına müdahale ederken otobüs içerisinde bulunan panikle hemen otobüsü terk etti.

Motor kısmından çıkan alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşanan olay sonrası yaralanan olmazken İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensupları İETT otobüsü şoförü tarafından engellenmeye çalışıldı.

Otobüsteki yolculardan Mücahit Karasu, "Arka koltukta oturuyordum. Bir anda lastik kokusu, mazot kokusu gibi bir koku geldi. Sonra dumanlar çımaya başladı. Şoför otobüsü kenara çekti. Alevler çıkmaya başladı. Söndürmeye çalıştılar. Panik oldu "dedi.

Kartal'da İETT otobüsünde korkutan yangın
Kartal'da İETT otobüsünde korkutan yangın
Kartal'da İETT otobüsünde korkutan yangın
Kartal'da İETT otobüsünde korkutan yangın

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Kaynak: İHA

Samandıra, İtfaiye, Yangın, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da İETT otobüsünde korkutan yangın - Son Dakika


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