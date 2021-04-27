Kartal'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği - Son Dakika

Kartal Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere içinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı gıda kolisi dağıtıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaptığı açıklamada, belediyenin bu yıl da ramazan ayının paylaşma, sabır ve hoşgörü ruhunu yaşatmak için seferber olduğunu belirtti.

Yüksel, 29 Nisan-17 Mayıs'ı kapsayan "tam kapanma" sürecinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dayanışmayı sürdüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, tam kapanma hazırlığının gerçekleştiği bir dönemde komşularımızla dayanışmamızı büyütüyoruz. Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik sorunlara karşı komşularımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu süreçte, içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu 40 bin koliyi ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştıracağız. Bu zor günleri, dayanışmayla atlatabileceğimize inanarak, çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."