Son Dakika Haberleri: Kartal'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Kartal'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

52 dakika önce

Kartal'da sokak ortasında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kartal'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Kartal'da sokak ortasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay Kartal Yakacık Dağ Çileği Sokak üzerinde saat 13.0 sıralarında meydana geldi. Öğretmen Gülcen Ceren, öğrencisi Öznur Kışlak ile birlikte bir bilgi yarışmasına gitmek için aracıyla ilerliyordu. İddialara göre araç sürücüsü kadın, o esnada yolun karşısından aracıyla gelen polis memuru Yakup Kayış'ın şeridine girdi. Aynı şeritte olan iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada öğrenci genç kız hafif yaralanırken diğer kazazedeler olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan genç kız kontrol amaçlı olarak Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:28 Kaynak: İHA

Kışlak, Yakacık, Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sahilde Erkek Cesedi Bulan Vatandaşlar, Hemen Polise Haber Verdi 11 Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmenin Cezası 114 Yıla Düşürüldü 40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:20:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]