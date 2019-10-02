Son Dakika Haberleri: Kartal'da iki cip birbirine girdi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kartal'da iki cip birbirine girdi: 1 yaralı

56 dakika önce

Kartal'da iki cip birbirine girdi: 1 yaralı Kaldırımda yürüyen vatandaş ezilmekten son anda kurtulduİSTANBUL - Kartal'da karşı karşıya gelen iki lüks cipin çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

Kartal'da iki cip birbirine girdi: 1 yaralı

Kaldırımda yürüyen vatandaş ezilmekten son anda kurtuldu

İSTANBUL - Kartal'da karşı karşıya gelen iki lüks cipin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada sürücü Nazlı Öztabak yaralanırken bir cip kaldırımda yan yattı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Kartal Petroliş Mahallesi Rahvanlar Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kaza, Nihal Öztabak ile Dilara Özdoğramacı kontrolündeki iki lüks cipin yolda karşı karşıya gelmesiyle yaşandı. Kazaya karışan araçlardan biri yolun kenarındaki kaldırımda yan yattı. Sürücü Nihal Öztabak yaralanırken, diğer sürücü Dilara Özdoğramacı kazayı yara almadan atlattı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın ise aracın altında ezilmekten son anda kurtulduğunu belirtti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ezilmekten son anda kurtulan vatandaş, "Biri sağ taraftan geldi biri oradan geldi. Hiçbirinde bir kabahat yok. Az kalsın ben de sıkışacaktım" dedi.

Kartal'da iki cip birbirine girdi: 1 yaralı

Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk yaşandı
Deprem oldu sanıp, camdan atlamaya çalışan kadın kamerada Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı Adnan Oktar'dan kadın sanıklara: Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:28:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da iki cip birbirine girdi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]