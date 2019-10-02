Kartal'da iki cip birbirine girdi: 1 yaralı

Kaldırımda yürüyen vatandaş ezilmekten son anda kurtuldu

İSTANBUL - Kartal'da karşı karşıya gelen iki lüks cipin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada sürücü Nazlı Öztabak yaralanırken bir cip kaldırımda yan yattı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Kartal Petroliş Mahallesi Rahvanlar Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kaza, Nihal Öztabak ile Dilara Özdoğramacı kontrolündeki iki lüks cipin yolda karşı karşıya gelmesiyle yaşandı. Kazaya karışan araçlardan biri yolun kenarındaki kaldırımda yan yattı. Sürücü Nihal Öztabak yaralanırken, diğer sürücü Dilara Özdoğramacı kazayı yara almadan atlattı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın ise aracın altında ezilmekten son anda kurtulduğunu belirtti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ezilmekten son anda kurtulan vatandaş, "Biri sağ taraftan geldi biri oradan geldi. Hiçbirinde bir kabahat yok. Az kalsın ben de sıkışacaktım" dedi.