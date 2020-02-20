Kartal'da iki katlı metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika

Kartal Belediyesi ekipleri, iki katlı metruk binayı yıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Mahallesi'nde hem vatandaşların hem de muhtarın sık sık yıkılmasını talep ettiği, yangında zarar gören 2 katlı metruk binayı yıktı.

Yıkım sırasında Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri de çevre güvenliğini sağladı ve yıkımın yapıldığı sokak, araç trafiğine kapatıldı.

Yaklaşık 1 saat süren yıkım sırasında bahçede bulunan ve çocuklar için tehlikeli yaratabilecek 10 metre derinliğindeki su kuyusu da molozla dolduruldu.