Kartal'da 3 dakikada 65 bin TL değerindeki motosikleti çalıp kaçtılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da 3 dakikada 65 bin TL değerindeki motosikleti çalıp kaçtılar

25.08.2022 12:08
Kartal'da 3 dakikada 65 bin TL değerindeki motosikleti çalıp kaçtılar

Kartal'da iki kişi, gözüne kestirdiği park halindeki motosikleti çalmak için harekete geçti.

Kartal'da iki kişi, gözüne kestirdiği park halindeki motosikleti çalmak için harekete geçti. Şahıslardan biri gözcülük yaparken bir diğeri, 3 dakikada motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için uyanan motosiklet sahibi Barış Demirel, motosikletinin çalındığını ve motosikletin yerinde sadece brandasının olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Motosikletin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, sitenin bahçesinde park halinde olan ve piyasa değeri 65 bin TL olan motosikleti gözüne kestirdi. Ardından bir kişi gözcülük yaparken diğer kasklı hırsız ise elini kolunu sallayarak demir korkulukları aşıp sitenin bahçesindeki raylı kapıyı yerinden çıkararak otoparka girip park halindeki motosikleti çaldı. Sabah işe gitmek için uyanan Barış Demirel, sitenin bahçesinde motosikletinin çalındığını ve yerde sadece motosikletin brandasının olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Barış Demirel, motosikletinin rahat tavırları ile dikkat çeken kasklı bir hırsız tarafından çalındığını görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Motorumun piyasa değeri 65-70 bin TL, bu olayın bir an evvel çözülmesini istiyorum"

Konu hakkında konuşan motosiklet sahibi Barış Demirel, "Ben sabah her zamanki gibi işe gitmek için sabah 07.30'da kalkmıştım. Buraya geldim, baktım motorum yok. Sadece yerde brandası var. Brandayı açıp yere atmış gitmişler. Sağa sola baktım 'acaba biri bir yere mi çekti' dedim. Baktım otomatik kapı rayından çıkartılmış, elle açılmış bir şekilde, gördüm. Babam yönetici olduğu için gelip kameralara baktım. Saat gece 2'ye doğru bu olayın vuku bulduğunu öğrendim. Sabah da gidip direkt polis birimlerine haber verdim. Şikayette bulundum. 2 kişi bir beyaz scooter ile geliyorlar. Bir arkadaş dışarıda bekliyor. Diğeri tek başına işini hallediyor. 1 dakika 30 saniye içinde bu garajda işini halledip çıkıyorlar. Ben kamera kayıtlarına da baktım çevreden toplam 3 dakika içinde mahalleyi bile terk ediyorlar. Motorumu hep işe gidip gelmek için kullanırım. Büyük ihtimalle daha önceden takip ettiler veya keşif yaptılar. Saatleri de biliyorlar. Gece bu o saatte buranın durgun olduğunu da biliyorlar. Sabah 07.30 gibi olayın farkına vardım. Şu anki piyasa değeri 65-70 bin TL arasında. Bir an evvel bu olayın çözülmesini istiyorum. İlgili kamera kayıtlarına bakılarak nereye gittikleri hangi güzergahı kullandıkları belli oluyor. Aslında ben polis birimlerine de bildirdim. Motosikletimin bulunmasını istiyorum" dedi.

Motosiklet hırsızlığı kamerada

Kasklı hırsızın sitenin bahçesine girip park halindeki motoru çalıp kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kasklı hırsızın elini kolunu sallayarak site bahçesine girip motoru çaldığı görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
BAHÇELİEVLER'DEKİ GÜRÜLTÜ CİNAYETİ ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER BAHÇELİEVLER'DEKİ GÜRÜLTÜ CİNAYETİ ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER KURAN KURSUNDA İSTİSMAR İDDİASINDA ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA KURAN KURSUNDA İSTİSMAR İDDİASINDA ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA
Kaynak: İHA

Motosiklet, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da 3 dakikada 65 bin TL değerindeki motosikleti çalıp kaçtılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:08:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da 3 dakikada 65 bin TL değerindeki motosikleti çalıp kaçtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement