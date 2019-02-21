Son Dakika Haberleri: Kartal'da İkinci Binanın Yıkımı Devam Ediyor

Kartal'da İkinci Binanın Yıkımı Devam Ediyor

2 saat önce

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor.

Kartal'da İkinci Binanın Yıkımı Devam Ediyor, System.String[]
Haber-Kamera: Yılmaz  BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor. Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da yıkımına dün başlanmıştı. Bugün de ekiplerin yıkım çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:10 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, Güncel
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