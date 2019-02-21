Son Dakika Haberleri: Kartal'da İkinci Binanın Yıkımı Devam Ediyor

Kartal'da İkinci Binanın Yıkımı Devam Ediyor

1 saat önce

KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor.

Kartal'da İkinci Binanın Yıkımı Devam Ediyor, System.String[]
KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor.

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da yıkımına dün başlanmıştı. Ekiplerin yıkım çalışmaları bugün de devam ediyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:26 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Kartal, Güncel
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