Kartal'da İkinci Binanın Yıkımı Devam Ediyor

KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor.

KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor.







Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da yıkımına dün başlanmıştı. Ekiplerin yıkım çalışmaları bugün de devam ediyor. - İstanbul

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