Son Dakika Haberleri: Kartal'da İkinci Binanın Yıkımı Devam Ediyor -ek

Kartal'da İkinci Binanın Yıkımı Devam Ediyor -ek

23 dakika önce

KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor.

Kartal'da İkinci Binanın Yıkımı Devam Ediyor -ek, System.String[]
KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor.

 

 

 

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da yıkımına dün başlanmıştı. Ekiplerin yıkım çalışmaları bugün de devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:29 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Kartal, Güncel
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