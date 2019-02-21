Kartal'da İkinci Binanın Yıkımı Devam Ediyor -ek
23 dakika önce
KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor.
KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor. Kartal
'da çöken 8 katlı Yeşilyurt
apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da yıkımına dün başlanmıştı. Ekiplerin yıkım çalışmaları bugün de devam ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:29 Kaynak: DHA
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