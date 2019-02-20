Son Dakika Haberleri: Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı 3

Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı 3

27 dakika önce

İstanbul - KARTAL'DA İKİNCİ BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI 3 (ek havadan görüntüyle)Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan...

İstanbul - KARTAL'DA İKİNCİ BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI 3 (ek havadan görüntüyle)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:28 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, İstanbul, Kartal, Güncel
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