Son Dakika Haberleri: Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı -5

Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı -5

1 saat önce

Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( DHA) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı.

Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı -5, System.String[]
Yılmaz  BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( DHA) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:58 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, DHA, Kartal, Güncel
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