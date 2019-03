Kartal'da İlk Temel Gelecek Hafta Atılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da riskli binaların yıkımının ardından, az katlı, yatay mimari anlayışıyla projelerin de tamamlandığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki hafta da temel atabilecek konuma gelmiş olacağız ve 16 ay gibi bir sürede de vatandaşlarımıza evlerini...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da riskli binaların yıkımının ardından, az katlı, yatay mimari anlayışıyla projelerin de tamamlandığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki hafta da temel atabilecek konuma gelmiş olacağız ve 16 ay gibi bir sürede de vatandaşlarımıza evlerini teslim edeceğiz." dedi.



Kurum, Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından, basın mensuplarının soruların yanıtladı.



Kartal'daki son durumun sorulması üzerine Kurum, çok elim bir kaza yaşandığını dile getirerek, hemen akabinde bölgede yapılan çalışmalarda 9 binanın daha riskli olduğunu ve bunların da acilen yıkılması gerektiğinin tespit edildiğini söyledi.



Bakan Kurum, bunun ardından hızlı şekilde yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:



"Yıkımların ardından orada olması gereken az katlı, yatay mimari anlayışıyla projelerimizi de tamamladık. İnşallah önümüzdeki hafta da temel atabilecek konuma gelmiş olacağız ve 16 ay gibi bir sürede de vatandaşlarımıza evlerini teslim edeceğiz. Tabii bu örnek kötü bir örnek. Bugüne kadar depremlerde 82 bin canımız gitti. Biz istiyoruz ki başka canlarımız gitmesin, başka acılar çekmeyelim. Bu çerçevede de 81 il valiliğimize gönderdiğimiz genelge çerçevesinde ki onu da o gün göndermiştik, kötü bir tesadüf, bütün valiliklerimiz, belediye başkanlarımız hızlı bir şekilde bu alanları çalışıyorlar. Biz de her yıl 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştürme hedefiyle yola çıktık. Bunu da yaparken işte o Yeşilyurt Apartmanı gibi en acil, en riskli binaların dönüşümüyle başlayacağız."



Bu 300 bin konutun yüzde 10'unu TOKİ eliyle yapacaklarını dile getiren Kurum, bir kısmını İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla, 4 milyar liraya kadar kredide faiz desteği vererek gerçekleştireceklerini söyledi.



Bakan Kurum, bugün Ümraniye'de bir kentsel dönüşüm projesine ilişkin vatandaşlarla görüştüklerini hatırlatarak, "Vatandaşımızın bu noktada bize inancı, güveni tam. Biz de onları mağdur etmeyecek şekilde bu kentsel dönüm projelerini yürütmek istiyoruz ve onların rızası çerçevesinde yapmak istiyoruz. Bu, bundan sonraki süreçte inşaat sektörünün en önemli, acil gündem maddesidir, bu çerçevede de biz çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.



"Kentsel dönüşümü Türkiye'nin her yerinde yapmak istiyoruz"



Kartal'daki göçüğün ardından yapılan çağrıya ilişkin taleplerin sorulması üzerine de Kurum, "Özellikle Kartal Orhantepe Mahallesi'nde çok ciddi başvurular oldu. Gelen tüm başvuruların ücretsiz bir şekilde bina tespitlerini arkadaşlarımız yapıyorlar. O bölgede Yeşilyurt Apartmanı durumundaki ne kadar bina varsa bu tespitler neticesinde de vatandaşlarımızla görüşerek bu dönüşüm sürecini o doğru örneği gösterip, doğrudan yola çıkarak tüm Kartal Orhantepe'de, tüm İstanbul'da yapmak istiyoruz." dedi.



Kurum, Esenler'de, Üsküdar'da, Beyoğlu'nda, Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz bu öncelikle kentsel dönüşüm çalışmalarını Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yapmak istiyoruz. Bu çalışmaları da ikiye ayırdık, biri de o tarihsel alanlardaki dönüşüm. Sadece deprem riski taşıyan binalar değil, o tarihsel alanda, ecdadın bize bıraktığı o tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak ve gelecek nesillere de doğru şekilde aktarabileceğimiz bir dönüşüm sürecini de başlattık. Bugüne kadar gittiğimiz her ilde de bu tarz dönüşümlere Bakanlığımızca girmeye çalışıyoruz ve bu noktada belediyelerimize destek oluyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Vergi İndirimi İçin Eksik Ödemeleri Olanlara Kolaylık

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı

Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var

Erdoğan, Canlı Yayında Oylama Yaptı: Kabul Edenler-Etmeyenler?