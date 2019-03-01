Son Dakika Haberleri: Kartal'da İnşaat Mühendisi Abdurrahman Ağaç Yürüyen Merdiveni Açıldı

Kartal'da İnşaat Mühendisi Abdurrahman Ağaç Yürüyen Merdiveni Açıldı

57 dakika önce

İnşaat mühendisi Abdurrahman Ağaç yürüyen merdiveni Kartallıların kullanımına açıldı.

Kartal'da İnşaat Mühendisi Abdurrahman Ağaç Yürüyen Merdiveni Açıldı, System.String[]
İnşaat mühendisi Abdurrahman Ağaç yürüyen merdiveni Kartallıların kullanımına açıldı. Açılışa katılan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, "Bu bir ihtiyaçtı" dedi.

Kartal Belediyesi, Çavuşoğlu Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde inşaat mühendisi Abdurrahman Ağaç Yürüyen Merdiven'in açılışını gerçekleştirdi. Yaşlı ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projelerden biri olan yürüyen merdivenin açılışına Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile merhum Abdurrahman Ağaç'ın ailesi, belediye başkan yardımcıları katıldı. İnşaat mühendisi Ağaç Yürüyen Merdiveni açılışına Kartallı vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Açılışta konuşma yapan Başkan Öz, "Bu güzel eseri bize kazandıran başta ekibim olmak üzere projesinde son derece titizlikle çalışan ekibime, müteahhit firmamıza, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu bir ihtiyaçtı ve 2014 seçimine girerken ben bunun sözünü vermiştim. Abdurrahman Ağaç Kartal Belediyesi binasının yapımına çok çok büyük katkısı olan bir mesai arkadaşımızdı. Kendisini rahmetle anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Abdurrahman Ağaç Yürüyen Merdiveni tören eşliğinde açıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:28 Kaynak: İHA

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