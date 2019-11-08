Son Dakika Haberleri: Kartal'da internetin çocuklar üzerindeki zararlı etkileri semineri yapıldı
Son Dakika Güncel Kartal'da internetin çocuklar üzerindeki zararlı etkileri semineri yapıldı

Kartal'da internetin çocuklar üzerindeki zararlı etkileri semineri yapıldı

6 saat önce

Gazeteci-yazar İsmail Polat, Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde internetin çocuklar üzerindeki zararlı etkilerini anlattı.

Kartal'da internetin çocuklar üzerindeki zararlı etkileri semineri yapıldı, System.String[]

Gazeteci-yazar İsmail Polat, Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde internetin çocuklar üzerindeki zararlı etkilerini anlattı. Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz Öztürk, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Işıkdağ, Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı seminerde ebeveynleri çocuklarının sanal ortamda karşılaşacağı risk ve tehlikelere karşı uyaran Polat, internete yüklenen herhangi bir bilginin silinse bile mutlaka bir yerlerde arşivlendiği bilgisini verdi.


Çocukların bilgisayarı belirli kurallar dahilinde kullanması gerektiğini ve mümkünse salon gibi ortak alanlarda bulunulmasını tavsiye ederken takipçi sayısını artırmak için tanımadığı insanlar ile arkadaş olan çocukların tacize ve başka kötü niyetli kişilere açık hedef hale geldiğinin altını çizdi.


Anne ve babaların mutlaka sosyal medya hesaplarının da olması gerektiğini ve çocukları ile sosyal medyada da arkadaş olmalarını tavsiye eden Polat, yaşanmış olaylardan da örnekler verdi.


Konunun hukuki yönleri ile ilgili Avukat Gülşen Neşe Büklü Çokyiğit,Bilişim suçları alanına giren konular ile ilgili kısa bir bilgi vererek kanunlarında sosyal medyada işlenen suçlara göre yeniden şekillendirildiğini bilgisine vurgu yaptı.


Etkinliğin sonunda İsmail Polat'a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim edildi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, İsmail Polat, Uğur Mumcu, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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