Kartal'da iş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden hem aracından oldu - Son Dakika
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Kartal'da iş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden hem aracından oldu

31.03.2022 12:21
Kartal'da iş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden hem aracından oldu

Kartal'da kimliği belirsiz şüpheli şahıs park halindeki otomobili düz kontak yaptırarak çaldı.

Kartal'da kimliği belirsiz şüpheli şahıs park halindeki otomobili düz kontak yaptırarak çaldı. Aracı çalınan hırsızlık mağduru vatandaş, "Ekmeğimden ettin beni, çaldığın otomobilimi geri getirirsen Allah razı olsun derim" diyerek hırsıza seslendi. Şüphelinin, etrafta keşif yaptıktan sonra otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 02.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla kargo işinde çalışan Hüseyin Alemdaroğlu evinde uyuduğu sırada kimliği belirsiz şüpheli bir şahıs hafif ticari aracın kapısını zorlayarak açtıktan sonra düz kontak yöntemiyle aracı çalıştırarak gözden kayboldu. Sabah işe gitmek için aracını park ettiği yere gelen Alemdaroğlu hayatının şokunu yaşadı. Komşu esnafın güvenlik kamera görüntülerini izleyince aracının çalındığını anlayan Alemdaroğlu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Hafif ticari aracı çalınan Hüseyin Alemdaroğlu hem işinden hem de hafif ticari aracından olduğunu belirtti. Hırsıza seslenen Alemdaroğlu "Ekmeğimden ettin beni, çaldığın otomobilimi geri getirirsen Allah razı olsun derim" ifadelerini kullandı.

"Ekmek teknemi 15 saniyede çalıyorlar"

Otomobili saniyeler içerisinde çalınan Hüseyin Alemdaroğlu, "Sabah kalktım, aracımın yerinde olmadığını gördüm. Sokağın başındaki bilgisayarcıya gidip kamera kayıtlarına baktım. Gece 2'de aracımın çalındığını gördüm. Arabam 15-20 saniyede çalındı. Hırsız, arabanın üzerinde anahtar varmış gibi alıp gidiyor. Muhtemelen düz kontak yapıyor, alıp gidiyor sanki elinde anahtar varmış gibi. Bu olaydan sonra sabahtan beri başım ağrıyor, kargo işi yapıyordum, arabam çalınınca işimden oldum. Otomobilimin bulunmasını istiyorum, yoksa evime ekmek götüremeyeceğim" dedi. - İSTANBUL

Kartal'da iş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden hem aracından oldu
Kartal'da iş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden hem aracından oldu
Kartal'da iş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden hem aracından oldu
Kartal'da iş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden hem aracından oldu
Kartal'da iş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden hem aracından oldu
Kartal'da iş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden hem aracından oldu

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Ekmek, Polis, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da iş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden hem aracından oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da iş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden hem aracından oldu - Son Dakika
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