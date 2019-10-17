Kartal'da iş yeri yangını

Kartal'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan atölyende henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.