Son Dakika Haberleri: Kartal'da iş yeri yangını
Son Dakika Güncel Kartal'da iş yeri yangını

Kartal'da iş yeri yangını

1 saat önce

Kartal'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan atölyende henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kartal'da iş yeri yangını, System.String[]

Kartal'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan atölyende henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

İtfaiye, Kartal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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