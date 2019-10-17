Kartal'da iş yeri yangını
1 saat önce
Kartal'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan atölyende henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:58 Kaynak: AA
Kartal'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan atölyende henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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