Kartal'da iş yerinin çatısı yandı, kısa süreli panik yaşandı - Son Dakika
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Kartal'da iş yerinin çatısı yandı, kısa süreli panik yaşandı

05.07.2022 18:14

Kartal'da iş yerinin çatısı yandı, kısa süreli panik yaşandı Kartal'da iki iş yerinin ortak çatısı alevlere teslim oldu.

Kartal'da iş yerinin çatısı yandı, kısa süreli panik yaşandı

İSTANBUL - Kartal'da iki iş yerinin ortak çatısı alevlere teslim oldu. Tadilat esnasında çıkan ve kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kartal Portakal Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki iş yerinin ortak çatısında tadilat çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangını gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

YORUMLAR
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KARTAL'DA 8 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA ÇÖKME OLDU KARTAL'DA 8 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA ÇÖKME OLDU Kartal'da çatısında çökme oluşan apartman boşaltıldı Kartal'da çatısında çökme oluşan apartman boşaltıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da iş yerinin çatısı yandı, kısa süreli panik yaşandı - Son Dakika

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