Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı - Son Dakika
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Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı

13.05.2022 14:19
Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı

Kartal'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Cumhuriyet Mahallesi E5 Yanyol'da İSKİ'ye ait içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Borudan tazyikle çıkan su, metrelerce yükseğe çıktı.

Vatandaşların üzerine bölgeye gelen İSKİ ekipleri suyun akışını durdurarak tamir için çalışmalara başladı.

Patlama nedeniyle E5 Yanyol'da trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı
Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı
Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı
Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı
Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı

YORUMLAR
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İstanbul, Patlama, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı - Son Dakika
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