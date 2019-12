KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA - Son Dakika

"Teknik arkadaşlar görevinin başında. Şu an için tek binanın istinat duvarında sıkıntı var. Bu kayma devam eder, istemediğimiz bir sonuç gerçekleşirse ön tarafa doğru yıkılma tehlikesini bekleyebiliriz. O yüzden iki binayı da tahliye edeceğiz"

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Şu an gözle görülür bir sıkıntı yok. Ama yarım saat, bir saat aralıklarla hem incelemeler yapılacak, hem kayma gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor mu ? bunu inceleyeceğiz. Bu ana kadar belki birkaç gün buradaki komşularımızı misafir edeceğiz." dedi.

"Birkaç cümle ile ifade edelim, öncelikle üzgünüz. Sitenin istinat duvarı şu an çökmüş durumda. Teknik arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapıyor" diyen Başkan Yüksel, şunları söyledi:

"Biz vatandaşlarımızın güvenliği için, olayın yaşandığı binanın sakinlerini şu an tahliye edecek arkadaşlarımız. Anbean statik ve geoteknik hesaplamaları da burada teknik arkadaşlarımız yapacak. Herhangi bir kayma devam ederse, risk büyüyor demektir. Şu an gözle görülür bir sıkıntı yok. Ama yarım saat, bir saat aralıklarla hem incelemeler yapılacak, hem kayma gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor mu ? bunu inceleyeceğiz. Bu ana kadar belki birkaç gün buradaki komşularımızı misafir edeceğiz. Kartal ve Büyükşehir Belediyesi olarak. Teknik arkadaşlar görevinin başında. Şu an için tek binanın istinat duvarında sıkıntı var. Bu kayma devam eder, istemediğimiz bir sonuç gerçekleşirse ön tarafa doğru yıkılma tehlikesini bekleyebiliriz. O yüzden iki binayı da tahliye edeceğiz. Harita mühendislerinin takip ettiği saatlik raporlara göre de kayma olup olmadığını gördükten sonra daha doğru bir açıklama yapabileceğiz. Belki buranın alınmasıyla, bir destekle bu iş kurtulabilir. Ama biz kötüsünü düşünüp ona göre önlem alıyoruz. "

Görüntü Dökümü:

------

-Açıklama

-Detaylar