KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (1) - Son Dakika

KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (1)
6 saat önce
KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
İStanbul DHA - KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Görüüntü Dökümü:
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