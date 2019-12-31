Kartal'da istinat duvarı çöktü (1) - Son Dakika

Kartal'da istinat duvarı çöktü (1)
6 saat önce
KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:13 Kaynak: DHA
KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
- İstanbul
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