Kartal'da istinat duvarı çöktü (1) - Son Dakika

KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

İGA: Olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok