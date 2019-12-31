Kartal'da istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Kartal'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü.



Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki Irmak Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü.



Olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, otoparkta bulunan diğer araçları kaldırdı.

İstinat duvarının kalan kısmında çökme tehlikesinin devam etmesi nedeniyle iki binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.

Apartman sakinleri de bu karar üzerine binayı boşalttı.



Yıkılan istinat duvarından etkilenen binada yaşayan vatandaşlardan Dilek Tak, "Şiddetli bir yıkılma sesiyle kalktık. Camdan baktığımızda yan taraftaki duvar ve arabaların evimizin üzerine geldiğini gördük." dedi.

İstinat duvarı çöken bölgede incelemelerde bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra olay yerinde açıklama yapan Yüksel, şunları kaydetti:

"Sitenin istinat duvarı çökmüş, arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapıyor. Bina sakinlerini tahliye ediyor arkadaşlarımız. Anbean teknik arkadaşlar buranın geoteknik ve statik hesaplarını yapıyor. Herhangi bir kayma devam ederse risk büyüyor demektir. Şu an binanın sıkıntı yaratabileceğine dair gözle görülür bir bilgi yok. Yarım saat, bir saat aralıklarla hem incelemeler yapılacak hem kayma gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu onu inceleyeceğiz. Bu ana kadar belki birkaç gün buradaki komşularımızı misafir edeceğiz, hem Kartal hem de Büyükşehir Belediyesi olarak. Teknik arkadaşlar görevinin başında."

En kötü senaryoya göre hareket ettiklerini ifade eden Yüksel, "Şu an için tek binanın duvarında sıkıntı var. Fakat bu kayma devam eder, istemediğimiz bir sonuç gerçekleşirse ön tarafa doğru yıkılma tehlikesini bekleyebiliriz. O yüzden iki binayı da tahliye deceğiz. Bu bahsettiğim statik ve harita mühendislerinin anbean takip ettiği raporlara göre kayma olup olmadığını gördükten sonra belki buranın alınmasıyla bir destekle burası kurtulabilir."

Yüksel, daha sonra her site sakinleriyle görüştü. Ekiplerin binalardaki incelemeleri devam ediyor.