Kartal'da istinat duvarı çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Kartal'da istinat duvarı çöktü

6 saat önce

Kartal'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Kartal'da istinat duvarı çöktü, System.String[]

Kartal'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü.


Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki Irmak Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü.


Olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, otoparkta bulunan diğer araçları kaldırdı.

İstinat duvarının kalan kısmında çökme tehlikesinin devam etmesi nedeniyle iki binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.

Apartman sakinleri de bu karar üzerine binayı boşalttı.


Yıkılan istinat duvarından etkilenen binada yaşayan vatandaşlardan Dilek Tak, "Şiddetli bir yıkılma sesiyle kalktık. Camdan baktığımızda yan taraftaki duvar ve arabaların evimizin üzerine geldiğini gördük." dedi.

İstinat duvarı çöken bölgede incelemelerde bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra olay yerinde açıklama yapan Yüksel, şunları kaydetti:

"Sitenin istinat duvarı çökmüş, arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapıyor. Bina sakinlerini tahliye ediyor arkadaşlarımız. Anbean teknik arkadaşlar buranın geoteknik ve statik hesaplarını yapıyor. Herhangi bir kayma devam ederse risk büyüyor demektir. Şu an binanın sıkıntı yaratabileceğine dair gözle görülür bir bilgi yok. Yarım saat, bir saat aralıklarla hem incelemeler yapılacak hem kayma gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu onu inceleyeceğiz. Bu ana kadar belki birkaç gün buradaki komşularımızı misafir edeceğiz, hem Kartal hem de Büyükşehir Belediyesi olarak. Teknik arkadaşlar görevinin başında."

En kötü senaryoya göre hareket ettiklerini ifade eden Yüksel, "Şu an için tek binanın duvarında sıkıntı var. Fakat bu kayma devam eder, istemediğimiz bir sonuç gerçekleşirse ön tarafa doğru yıkılma tehlikesini bekleyebiliriz. O yüzden iki binayı da tahliye deceğiz. Bu bahsettiğim statik ve harita mühendislerinin anbean takip ettiği raporlara göre kayma olup olmadığını gördükten sonra belki buranın alınmasıyla bir destekle burası kurtulabilir."

Yüksel, daha sonra her site sakinleriyle görüştü. Ekiplerin binalardaki incelemeleri devam ediyor.

Kartal, Düzey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti
Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:20 Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı - Son Dakika
20:19 Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması - Son Dakika
20:17 Yeni yılı balık tutarak karşılayacaklar - Son Dakika
20:16 Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca tutuklandı - Son Dakika
20:16 Turizm merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:23:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'da istinat duvarı çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]