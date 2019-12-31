Kartal'da istinat duvarı çöktü - İki binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da istinat duvarı çöktü - İki binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi - Son Dakika

Kartal'da istinat duvarı çöktü - İki binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi

6 saat önce

Kartal'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Kartal'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki Irmak Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü.

Olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, otoparkta bulunan diğer araçları kaldırdı.

İstinat duvarının kalan kısmında çökme tehlikesinin devam etmesi nedeniyle iki binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.

Apartman sakinleri de bu karar üzerine binayı boşalttı.

Yıkılan istinat duvarından etkilenen binada yaşayan vatandaşlardan Dilek Tak, "Şiddetli bir yıkılma sesiyle kalktık. Camdan baktığımızda yan taraftaki duvar ve arabaların evimizin üzerine geldiğini gördük." dedi.

Kartal'da istinat duvarı çöktü - İki binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi

Kartal, Düzey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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