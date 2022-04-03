Kartal'da itfaiyeye hatalı park engeli - Son Dakika
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Kartal'da itfaiyeye hatalı park engeli

03.04.2022 11:49
Kartal'da itfaiyeye hatalı park engeli

KARTAL'da 4 katlı binada çıkan yangına müdahale etmek için gelen itfaiye, yanlış park eden araçlar ve dar sokak engeline takıldı.

KARTAL'da 4 katlı binada çıkan yangına müdahale etmek için gelen itfaiye, yanlış park eden araçlar ve dar sokak engeline takıldı.

Soğanlık Yeni Mahalle Tevfik Fikret Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. İtfaiyenin merdiven aracı yangının olduğu sokağa tüm uğraşlara rağmen giremedi. Bunun üzerine itfaiye erleri, 3'üncü kata merdivenle tırmanarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yapılan araştırmada dairede kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangının kardeşinin evinde çıktığını belirten kişi, "İçeride kimse yok. Kardeşimi aradım, sabah dışarı çıkmış. Bir şeyi açık bıraktı herhalde. Köşe başına bir araç park etmiş, giremedi. Diğer sokaktan da giremedi ama sağ olsunlar, geldiler ilgileniyorlar" diye konuştu.


Kartal'da itfaiyeye hatalı park engeli
Kartal'da itfaiyeye hatalı park engeli
Kartal'da itfaiyeye hatalı park engeli
Kartal'da itfaiyeye hatalı park engeli
Kartal'da itfaiyeye hatalı park engeli
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Tragger, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kartal'da itfaiyeye hatalı park engeli - Son Dakika
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