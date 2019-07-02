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Kartal'da izolasyon malzemesi üreten atölyede yangın

59 dakika önce

Kartal'da izolasyon malzemesi üreten atölyede yangınİSTANBUL - Kartal'da izolasyon malzemesi üreten atölyede bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Kartal'da izolasyon malzemesi üreten atölyede yangın
İSTANBUL - Kartal'da izolasyon malzemesi üreten atölyede bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangın Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde bugün saat 10: 30 sıralarında meydana geldi. Talaştan izolasyon malzemesi yapan atölyede bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangına Kartal, Maltepe itfaiye grupları müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonrası söndürüldü. Atölye çalışanları makinelerin ısınması nedeniyle yangının çıkmış olabileceğini belirtti.
Kartal'da izolasyon malzemesi üreten atölyede yangın
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:39 Kaynak: İHA
İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa
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