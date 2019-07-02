Son Dakika Haberleri: Kartal'da izolasyon malzemesi üretilen atölyede yangın
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Kartal'da izolasyon malzemesi üretilen atölyede yangın

46 dakika önce

Kartal'da izolasyon malzemesi üretilen atölyede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kartal'da izolasyon malzemesi üretilen atölyede yangın, System.String[]
Kartal'da izolasyon malzemesi üretilen atölyede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında çıktı. Talaştan izolasyon malzemesi yapılan atölyede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Kartal ve Maltepe itfaiye grupları müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürüldü. Atölye çalışanları makinelerin ısınması nedeniyle yangının çıkmış olabileceğini belirtti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
çavuşoğlu mahallesi, İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa
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