Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın - Son Dakika

Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın

İSTANBUL - Kartal'da kaçak olarak silah atölyesi ve diş muayenehanesi olarak kullanılan bir adrese baskın düzenledi. Kaçak olarak silah imalathanesi ve diplomasız, diş muayenehanesi olarak kullanılan adrese yapılan baskında çok sayıda silah ve diş muayenesinde kullanılan ilaç ele geçirildi.

Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine yapılan baskında çok sayıda silah ve diş muayenehanesinde kullanılan ilaç ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste silah imalatı yapıldığı ve aynı adresin kaçak ve diplomasız olarak diş muayenehanesi olarak kullanılan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda V.B.Y. ve M.Ö.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste gerçekleştirilen kontrollerde diş muayenesinde kullanılan bir adet muayene masası, ekipman ve muayene esnasında kullanıldığı değerlendirilen ilaçlara el konuldu. Aynı adreste yapılan aramalarda;

5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet şarjör, 43 adet farklı çaplarda fişek, 58 adet icra yayı, 7 adet icra mili, 3 adet namlu, 3 adet tabanca sürgüsü, Silah tamirinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet makine, namlu açmak için kullanıldığı değerlendirilen 1 adet dikey matkap ele geçirildi.

Adreste yakalanan şahıslar "Yasadışı Silah Ticareti" ve "1219 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından 26.03.2021 tarihinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen V.B.Y. ve M.Ö.T isimli şahıslar hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulandı.