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KARTAL'DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika

KARTAL'DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI

25.11.2021 13:25

Kadınların yaşadıkları sosyal, hukuki, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümü için bugün Kartal'da Kadın Danışma Merkezi açıldı.

Kadınların yaşadıkları sosyal, hukuki, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümü için bugün Kartal'da Kadın Danışma Merkezi açıldı. Açılışta konuşan Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, 'Kadınları daha da güçlendirmek adına bir merkezimizi daha açtık. Bundan sonra da her 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'ne özel çalışmaklar yapacağız. Her yıl bu konuda daha da güçleneceğiz' açıklamasını yaptı.

Kartal'da; kadınların, ailelerin ve çocukların sorunlarına karşı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduklarını kaydeden Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların yaşadıkları sosyal, hukuki, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümü için bugün Petrol İş Mahallesinde Kadın Danışma Merkezi'ni açtı.

Kartal'da yaşayan kadın ve çocuklara ihtiyaçları doğrultusunda destek verecek uzman psikolog, pedagog ve sosyologların yanı sıra; hızlı ve etkili şekilde iletişim sağlayacak çeşitli kurum ve üniversitelerden gönüllü destekçileri de içinde barındıracak olan Kadın Danışma Merkezi'nin açılışı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen açılışa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de katıldı.

'GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR'

Kadına şiddet uygulanmayan bir ülke ve dünyada yaşamak istediğini belirten Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, buna karşı gereken önlemleri almak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bu projeyi geçen yıl Kadın Dernekleri Başkanı Canan Güllü ile başlattıklarını ifade eden Başkan Yüksel, 'Kadınlara zaten danışma hizmeti veriyorduk ama bugün burada Kadın Aile Müdürlüğü'nü kurarak kadına olan birçok hizmeti geliştirmiş olduk. Burada kadınlar kendisini yalnız hissetmeyecek, onlara psikolojik destekler sunulacak ve kişisel gelişimlerini arttıracaklar. Bu sayede toplumda daha güçlü kadınlar yer alacak. Güçlü kadın güçlü Türkiye'dir. Biz de her yıl bu merkezlerimi arttırma sözü veriyoruz' diye konuştu.

'MAHALLELER BİRBİRİNE KENETLENECEK'

Kadın Danışma Merkezi ile kadınların evden çıkabileceğini belirten Canan Güllü ise 'Sosyalleşecek, paylaşabileceği bir sorunu olduğunda ya da mutluluğunda da bu merkez onun için bir güzergah olacak. Kimi zaman çocuklarıyla gelecek buraya. Dünyada değişen trendleri, kendi içinde esen fırtınaları belki istihdama ihtiyaç olduğunda işe olan ihtiyacını anlatacak. Bu sayede danışma merkezleri, mahalleleri birbirine kenetleyecek. Özellikle o mahallelinin hangi apartmanda kim var, hangisinin derdi hangisinin mutluluğu var ve aslında hangisinin yasalara erişme noktasında problemi varsa bunlara ulaşılabilecek' dedi.

MERKEZ SAYESİNDE KADINLAR ARASINDA DAYANIŞMA AĞI OLUŞTURULACAK

Merkezde kadınların kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri aile, arkadaşlık, iş hayatında daha iyi ifade edebilmeleri, daha sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri, hayatlarında ya da geçmişlerinde kendilerini mutsuz eden yaşantılarını değiştirebilmeleri için gerekli gücü kazanabilmeleri, suçluluk duyguları ve korkularıyla başa çıkmayı öğrenebilmeleri, kararsızlık ve kaygılardan kurtulup hayatın akışına katılabilmeleri, hedeflerinin peşinden koşabilmeleri, toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayabilmeleri ve değiştirmeye yönelik inisiyatif alabilmeleri ile üretebilmeleri amaçlanıyor.

HER TÜRLÜ TERAPİ ALINABİLECEK

Çocuk ve kadınların öfke kontrolü sorunları, depresyon ve kaygı, sosyal ilişki ve uyum problemleri, aile içi çiftler arası iletişim sorunları, travma, yas, çocukluk ve ergenlik dönemi sorunları ile sınav kaygısı konularında psikoloji destek de alabilecekleri Kadın Danışma Merkezi'nin bireysel terapi, çift terapisi, oyun terapisi, grup terapisi, ihtiyaç odaklı eğitimler, seminerler ve danışmanlık (kadın sağlığı, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı vb.) ekonomik güçlendirme eğitimleri ve danışmanlığı ile hukuki danışmanlık hizmetleri sunacağı açıklandı.

KARTAL'DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI
KARTAL'DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI
KARTAL'DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI
KARTAL'DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI
KARTAL'DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI
KARTAL'DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI
KARTAL'DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Canan Güllü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARTAL'DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika
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