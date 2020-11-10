Gökyüzünde kapkara bulutlar kapladı! Kağıt fabrikası alev alev yandı - Son Dakika

Gökyüzünde kapkara bulutlar kapladı! Kağıt fabrikası alev alev yandı

10.11.2020 08:28
Gökyüzünde kapkara bulutlar kapladı! Kağıt fabrikası alev alev yandı, System.String[]

Kartal'da bir kağıt fabrikasında sabah saatlerinde büyük çaplı yangın çıktı.

Kartal'da bir kağıt fabrikasında sabah saatlerinde büyük çaplı yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kartal Yunus Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasında sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, fabrikada bulunan kağıt yığınlarını kısa sürede sardı. Yangına tanık olanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan iş yerine iki farklı noktadan müdahalede bulundu. Ayrıca merdiven ile de yangına havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahale edebilmesi için iş makinesiyle fabrikanın prefabrik duvar yıkıldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Gökyüzünde kapkara bulutlar kapladı! Kağıt fabrikası alev alev yandı
Gökyüzünde kapkara bulutlar kapladı! Kağıt fabrikası alev alev yandı
Gökyüzünde kapkara bulutlar kapladı! Kağıt fabrikası alev alev yandı
Gökyüzünde kapkara bulutlar kapladı! Kağıt fabrikası alev alev yandı

İtfaiye, Yangın, Kartal, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gökyüzünde kapkara bulutlar kapladı! Kağıt fabrikası alev alev yandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'da protestocular hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına girdi Azerbaycan'da tarihi gece! Zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir
Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu? Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?         
07:54
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapsi istemi Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapsi istemi         
07:39
Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var         
06:28
İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor         
01:05
İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir? İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?         
00:30
Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti         
23:48
Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 4 ismi kulübeye çekiyor Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 4 ismi kulübeye çekiyor         
22:59
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi         
18:15
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 08:45:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökyüzünde kapkara bulutlar kapladı! Kağıt fabrikası alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei