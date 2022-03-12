KARTAL'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika
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KARTAL'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN

12.03.2022 09:46

KARTAL'da 2 katlı kağıt toplama deposunda yangın çıktı.

KARTAL'da 2 katlı kağıt toplama deposunda yangın çıktı. Depoda kalan çalışanlar tahliye edilirken, yangın söndürüldü.

Yangın saat 07.30 sıralarında Kartal Esentepe Mahallesi'nde bulunan 2 katlı kağıt toplama deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki depoya sıçradı. Depolarda kalan Afganistan uyruklular tahliye edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

KARTAL'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN
KARTAL'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN
KARTAL'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN

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Esentepe, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika


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