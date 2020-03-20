Kartal'da kamyon alt geçite sıkıştı - Son Dakika

Kartal'da seyir halindeki bir kamyonet alt geçitten geçemeyerek sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, Kordonboyu Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde Veysi Koçak kontrolündeki 34 BJ 2306 plakalı kamyonet, Kartal Baba Alt Geçidinden geçeceği sırada kapalı kasasının geçit girişine takılması sonucu kaza meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Kazada yaralanan olmazken sürücü Koçak, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Geçitte sıkışan ve iki tekeri üzerinde kalan kamyonetin devrilmemesi için itfaiye ekiplerince araç iple duvara bağlanarak sabitlendi.

Kamyonetin olay yerinden kaldırılması için vinç bekleniyor. Kaza nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı.