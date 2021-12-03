Kartal'da kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Kartal'da kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı

Kartal'da kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı Kartal TEM otoyolunda içinde yolcularla seyir halinde olan İETT otobüsüne, seyir halindeki kamyon arkadan çarptı.

Kartal'da kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı İSTANBUL - Kartal TEM otoyolunda içinde yolcularla seyir halinde olan İETT otobüsüne, seyir halindeki kamyon arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza, Kartal TEM otoyolu Çamlıca gişeler yakınında meydana geldi. İddiaya göre içi yolcu dolu İETT otobüsü seyir halinde olduğu esnada arkadan gelen Ford marka kamyon sürücüsü İETT otobüsüne akranda çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü ile otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

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