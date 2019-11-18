Son Dakika Haberleri: Kartal'da kamyonet alt geçide sıkıştı
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Kartal'da kamyonet alt geçide sıkıştı

6 saat önce

Kartal'da alt geçide sıkışan kamyonet, yaklaşık bir saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Kartal'da kamyonet alt geçide sıkıştı, System.String[]

Kartal'da alt geçide sıkışan kamyonet, yaklaşık bir saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 VN 547 plakalı kamyonet, Hükümet Caddesi'nde bulunan 3 metre 10 santimetre yükseklikteki Kartal Baba alt geçidine sıkıştı.

Sağ tarafı havada kalan aracı hareket ettirmeyi başaramayan sürücü, polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ile zabıta ekipleri, alt geçide giden yolu trafiğe kapattı. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kamyonet, vinç ve çekici yardımıyla sıkıştığı yerden yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında kurtarıldı.

Yaşanan olay nedeniyle caddede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kamyonetin kurtarılmasının ardından normale döndü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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