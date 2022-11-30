Kartal'da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kartal'da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

30.11.2022 09:11

Kartal'da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Kartal'da meyve yüklü kamyonet ile servis aracı çarpıştı.

Kartal'da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da meyve yüklü kamyonet ile servis aracı çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken servis sürücüsü ve kamyonet içerisinde bulunan 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahfuz Erdoğmuş kontrolündeki 34 BUJ 58 plakalı meyve yüklü kamyonet cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada Seddülbahir Caddesi üzerinden gelen 34 LCD 774 plakalı Murat Zeki Ocakçı kontrolündeki Mercedes marka servis minibüsüyle kesişim noktasında çarpıştı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ölü, 2 yaralı

Kazada kamyonet sürücüsü Mahfuz Erdoğmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kamyonet içerisinde bulunan Hikmet Derviş ve servis şoförü Murat Zeki Ocakçı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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