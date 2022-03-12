Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı

12.03.2022 21:09

- Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası D-100 karayolu kara teslim oldu.

- Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası D-100 karayolu kara teslim oldu. Üsküdar Harem yolunda çift yönlü trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

İstanbul'da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Anadolu Yakası D-100 karayolu beyaza büründü. D-100 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, otoyolda patinaj yaparak ilerlerken, bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için araçlarının hızlarını düşürerek D-100 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi. Sürücülerden bazılarının ise, kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek zor anlar yaşadığı görüldü. Sürücüler, araçlarıyla birlikte köprü altlarına sığındı.

Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı
Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı
Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı

YORUMLAR
500
Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor Eyüpsultan'da çocukların kar sevinci Eyüpsultan'da çocukların kar sevinci

İstanbul, kar, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, ''Daha ağır tahribatlar olabilir'' uyarısında bulundu!
21:05 Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı
20:44 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı
20:41 Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi
20:39 Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
19:58 Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi
14:14 İkinci el araç fiyatları uçtu, piyasalar durgunlaştı: Satış yapılamıyor
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
19:41 Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 21:24:18. #1.11#
SON DAKİKA: Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement