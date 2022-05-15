Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı

15.05.2022 08:55

Sancaktepe Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde, sürücüsü kararsız kaldığı iddia edilen hafif ticari araç, beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07: 00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, gişelerden geçeceği sırada iddiaya göre kararsız kalarak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araç içerisindeki 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

"GİŞELERİN SERBEST OLMASI LAZIM"

Kazanın gören başka bir sürücü "Araç kaza yaptı. Hangi gişeden geçeceğini anlayamadı. Sağa sola baktı. Ben arkasından geliyordum. Yönünü kaybetti, bariyerlere çarptı. Bunların buradan kalkması lazım. Burası da, İstanbul gişeleri gibi serbest olması lazım. İnsanlar bilinçli değil.

"HGS-OGS ZANNEDİYOR İNSANLAR"

Hangisinden geçeceklerini bilmiyorlar. HGS-OGS zannediyor insanlar. Halbuki öyle bir şey yok" dedi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Samandra gişelerde araç beton bariyere çarptı: 2 yaralı Samandra gişelerde araç beton bariyere çarptı: 2 yaralı Son dakika haberi | AFAD ARACI İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ Son dakika haberi | AFAD ARACI İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ

TEM Otoyolu, Samandıra, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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