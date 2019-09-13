Kartal'da karı kocanın aktardan testi çaldığı anlar kamerada

Kadın dükkan sahibini oyalarken adam testiyi çaldı

İSTANBUL - Kartal'da bir aktar dükkanına giren karı koca, dükkanda bulunan testiyi organize bir şekilde çaldı. Kadın, dükkan sahibini oyalarken adam ise soğukkanlı bir şekilde kapının önünde duran testiyi alarak aracına koydu. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, karı koca oldukları düşünülen iki kişi bir aktar dükkanına girdi. Kadın, dükkandaki sarma yapraklarını alarak dükkan sahibi Mahmut Öztürk'le konuşmaya başladı. Kadının, dükkan sahibini oyaladığı sırada adam da dükkanın dışında yerde bulunan testiyi alarak soğukkanlı bir şekilde aracına götürdü. Daha sonra şahıs, kadının aldığı yaprakların parasını ödemek için dükkana girdi. Şahıslar, dükkan içerisinde bir süre daha vakit geçirdikten sonra yaprakların parasını ödeyerek dükkandan çıktılar.

Dükkan sahibi Mahmut Öztürk, "Ben yaprağı verdim. Eşi de dışarıda daha önceden hanfendinin işaret ettiği testiyi elindeki telefona bakarak yavaşça alıp ilerideki arabasına doğru yöneldi. Serinkanlılığını koruyarak rahat bir şekilde arabaya bırakıp geri döndü. Daha sonra da eşinin aldığı yaprağın parasını ödemek için geri döndü. Daha sonra bir süre daha dükkan içerisinde gezindiler. Başka bir şey çalmamışlar, direkt hedeflenerek çalmışlar" dedi.

Hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kadın, dükkan sahibini konuşarak oyalarken adam ise dükkanın dışında bulunan testiyi alarak aracına götürüyor. Daha sonra kadının aldığı yaprakların parasını ödeyerek dükkandan çıkıyorlar.