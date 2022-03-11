Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar

11.03.2022 19:00

Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılarİSTANBUL Kartal'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar, okulların da tatil edilmesiyle birlikte kendilerini park ve bahçelere attı.

Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar

İSTANBUL Kartal'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar, okulların da tatil edilmesiyle birlikte kendilerini park ve bahçelere attı. Çocuklar, karın keyfini kartopu oynayıp kardan adam yaparak çıkardı.

İstanbul'da kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çocuklar, Kartal'da karın keyfini çıkarmak için sokaklara koştu. Sokaklarda buluşan çocuklar, karın keyfini kartopu oynayıp kardan adam yaparak çıkardı.

"Arkadaşlarımızla karın keyfini çıkarıyoruz"

Yiğit Emre Çay isimli bir çocuk, "Okullar tatil olunca bizde dışarda kar oynamaya çıktık. Kar yağdığı için çok mutluyuz. Bütün arkadaşlarımızla toplandık. Kardan adam ve kardan kule yapıyoruz. Arkadaşlarımızla karın keyfini çıkarıyoruz" dedi. Muhammed Emin Ergün ise, "Okullar tatil edildi, kar yağdı, çok mutluyuz. Karın keyfini çıkarıyoruz. Kardan adam yapıyoruz." diye konuştu.

Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar
Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar
Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar

YORUMLAR
500
İstanbul'da gün boyu süren kar yağışı ulaşımı aksattı İstanbul'da gün boyu süren kar yağışı ulaşımı aksattı Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı

İstanbul, okullar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar - Son Dakika


Son Dakika
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:12 Ukrayna istihbaratının raporuna göre: Putin, Çernobil'e saldırı talimatı verdi
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 19:07:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement