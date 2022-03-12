Kartal'da karla kaplı yolda kayak yaptı - Son Dakika
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Kartal'da karla kaplı yolda kayak yaptı

12.03.2022 22:55
Kartal'da karla kaplı yolda kayak yaptı

Kartal'da bir kişi, midibüse bağladığı ipe tutunup kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

Kartal'da bir kişi, midibüse bağladığı ipe tutunup kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kentin birçok noktasında sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatan kar yağışı, kimileri için ise eğlenceye dönüştü.

Kartal'da bir kişi, midibüse bağladığı ipe tutunarak, karla kaplı yolda kayak yaptı.

Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde bazı vatandaşlar kar üstünde horon teperken, karın yağmasını fırsat bilen çocuklar da tepsi, leğen ve çuvallarla kayarak eğlendi.

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İstanbul, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kartal'da karla kaplı yolda kayak yaptı - Son Dakika
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