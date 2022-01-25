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Kartal'da karla mücadele çalışmaları - Devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı - Son Dakika

Kartal'da karla mücadele çalışmaları - Devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı

25.01.2022 16:50

Kenti etkisi altına alan kar yağışına karşı Kartal'da temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, sokak hayvanlarına yönelik de besleme yapıldı.

Kenti etkisi altına alan kar yağışına karşı Kartal'da temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, sokak hayvanlarına yönelik de besleme yapıldı.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde 3-7 santimetreyi, yüksek bölgelerde ise 10-15 santimetreyi bulan kar yağışına karşı kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Sahada görev yapan personel sayısını 500'e çıkaran belediye tarafından, cadde, sokak ve meydanlarda yaklaşık bin ton tuz kullanıldı. Ekipler, rutin yol açma ve kar temizleme çalışmalarının yanında, Komşu İletişim Merkezi'ne gelen ihbar ve talepleri değerlendirdi.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de, kar yağışı nedeniyle sokakta ve ormanda yaşayan hayvanlar için iki günde toplamda 180 kilo mama dağıtımı yaptı.

İlçedeki sokakların yüzde 60'ı ulaşıma açıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar ilçemizde ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Kartal'da 165 cadde, 5 bulvar ve meydanımız tamamen açıldı. İlçemizde bulunan 2 bin 500 sokağın yüzde 60'ında yolları açtık. Yolda mahsur kalan 32 araç ve 108 komşumuzu kurtardık. 3 komşumuza da konaklama yeri sağladık. Kartallı komşularımızın, bu süreçte zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve evde kalmalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal'da karla mücadele çalışmaları - Devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı
Kartal'da karla mücadele çalışmaları - Devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı
Kartal'da karla mücadele çalışmaları - Devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı

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Kartal Belediyesi, Hisarcık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da karla mücadele çalışmaları - Devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da karla mücadele çalışmaları - Devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı - Son Dakika
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