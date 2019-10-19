Son Dakika Haberleri: Kartal'da karşı şeritteki kazaya bakan sürücü kazaya neden oldu
Son Dakika Güncel Kartal'da karşı şeritteki kazaya bakan sürücü kazaya neden oldu

Kartal'da karşı şeritteki kazaya bakan sürücü kazaya neden oldu

1 saat önce

Ali Kerem BENGİ / KARTAL'da karşı şeritte olan trafik kazasına bakmak için frene basan otomobile arkasından gelen motosikletli çarptı.

Kartal'da karşı şeritteki kazaya bakan sürücü kazaya neden oldu, System.String[]

Ali Kerem BENGİ/ KARTAL'da karşı şeritte olan trafik kazasına bakmak için frene basan otomobile arkasından gelen motosikletli çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Samandıra mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Kartal istikametinde seyreden 34 ZK 4117 plakalı otomobilin sürücüsü karşı yönde meydana gelen kazayı görünce birden yavaşladı. Aracın arkasından gelen 34 BZH 939 plakalı motosiklet sürücüsü Koray Özdemir önündeki araç ani fren yapınca duramayarak, araca çarptı. Özdemir çarpmanın etkisiyle yerde sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Özdemir, ambulansla Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.


Kartal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:11 Kaynak: DHA
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