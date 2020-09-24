Kartal'da kavga ettiği arkadaşını kırık şişe ile yaraladı - Son Dakika

KARTAL'da birlikte alkol alan bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Uzun süre tartışıp kavga eden gruptan bir kişi başka bir arkadaşını kırdığı şişe ile yaraladı.

Olay saat 04.30 sıralarında Kartal sahil yolundaki balıkçı barınağında meydana geldi. İddiaya göre barınak içinde oturup birlikte alkol alan bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Gruptaki bir kişi elindeki alkol şişesini kırarak soyadı öğrenilemeyen Uğur isimli kişiye sapladı.

Uğur adlı kişi aldığı darbe ile kanlar içinde yerde kalırken gruptaki diğer kişiler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aldığı darbe ile fazla miktarda kan kaybeden yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkçı barınağında bekçilik yapan Niyazi Ateş ise olayı; "Buradan kavga ederek geçtiler, orada artık nasıl olduysa, bıçakladılar mı şişe ile mi kestiler, adamı kesmişler. Burada bir balıkçının oğlu. Dört, beş kişi vardı. Adamın yanına gittim baktım kan revan içinde. Bıçaklayanlar yok, gitmişler" şeklinde anlattı.

- İstanbul