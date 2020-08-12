- Kartal'da kavşağa hızlı giren taksi takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

- Kartal'da kavşağa hızlı giren taksi takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da kavşağa hızlı giren Hyundai marka ticari taksi takla attıktan sonra durabildi. Takla atan taksinin içinde sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında Kartal'da Yakacık Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana geldi. Samandıra Caddesi üzerinde M.K idaresinde bulunan 34 TGH 69 plakalı ticari taksi, sürücünün kavşağa hızlı girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan aracın içinde ise şoför sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri güvenlik önlemeleri alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle araç içinde sıkışarak yaralanan sürücü çıkartılarak Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öteye yandan polis ekipleri ise kaza ile ilgili araştırma yaptı. Otomobilin ön tarafının içeriye geçmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Hastaneye kaldırılan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu ama hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı