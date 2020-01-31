Kartal'da kentsel dönüşüm hırsızları yakalandı... Şüphelilerin çatıda gezdiği anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da kentsel dönüşüm hırsızları yakalandı... Şüphelilerin çatıda gezdiği anlar kamerada - Son Dakika

Kartal'da kentsel dönüşüm hırsızları yakalandı... Şüphelilerin çatıda gezdiği anlar kamerada

6 saat önce

KARTAL'da kentsel dönüşümdeki binalardan hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kartal'da kentsel dönüşüm hırsızları yakalandı... Şüphelilerin çatıda gezdiği anlar kamerada, System.String[]
KARTAL'da  kentsel dönüşümdeki binalardan hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.  Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin çatıda gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Cevizli Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi üzerinde 22 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Güven Timleri, seyir halindeki eski bir kamyonetin içerisindeki 4 kişiden şüphelendi. Kamyoneti takibe alan  polis, aracın bir sokak arasında durması üzerine yanına giderek şüphelilerin araçtan inmelerini istedi. Şüpheliler kaçmaya çalışsa da Güven Timleri tarafından  yakalandılar. Kamyonette arama yapan polis, 2 kombi, 2 kombi bacası, kapı kolları ve musluklar ele geçirdi. Şüphelilerden Hazar G.'nin bulunan malzemeleri Atalar Mahallesi Atalar Caddesindeki bir binadan aldıkları söylemesi üzerine inceleme yapan polis, malzemelerin çalıntı olduğunu belirleyerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, Atalar Caddesinde bulunan binanın kentsel dönüşüm için boşaltılmış olduğunu belirlerken, binada bulunan 7 dairenin içerisindeki malzemelerin aynı şüpheliler tarafından çalındığını tespit etti. Şüphelilerden Sezer B.'nin ise Pendik, Çınardere Mahallesindeki bir evin çatısından girerek yapılan evden hırsızlığın faili olduğu belirlenirken, Sezer B.'nin evin çatısında gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güven timleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Sezer B. (22), Hazar G. (21), Hüseyin B. (29) ve Zeynel Ç. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.


- İstanbul
Güven Timleri, Cevizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:18 Kaynak: DHA
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