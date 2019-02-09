Son Dakika Haberleri: Kartal'da Ki Bina Çökmesinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 17 Oldu

Kartal'da Ki Bina Çökmesinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 17 Oldu

1 saat önce

Kartal'da ki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kartal'da Ki Bina Çökmesinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 17 Oldu, System.String[]
Kartal'da ki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu kapsamda çökmede hayatını kaybeden sayısı 16'dan 17'ye yükseldi.

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla morga kaldırıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:10 Kaynak: İHA

İstanbul, Kartal, 3. Sayfa
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