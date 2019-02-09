Kartal'da Ki Bina Çökmesinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 17 Oldu
1 saat önce
Kartal'da ki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Kartal
'da ki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu kapsamda çökmede hayatını kaybeden sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. İstanbul
Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla morga kaldırıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:10 Kaynak: İHA
Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel)
Kartal'da Çöken Binanın Enkazında, Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
ABD Donanması, İstanbul Boğazı'nı Kapak Fotoğrafı Yaptı
Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti