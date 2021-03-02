Kartal'da kıraathaneler açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da kıraathaneler açıldı

02.03.2021 10:34
Kartal'da kıraathaneler açıldı

KARTAL'da yeni normalleşmeyle birlikte, kıraathaneler de açıldı.

KARTAL'da yeni normalleşmeyle birlikte, kıraathaneler de açıldı. Sabah erkenden Kartal'daki iş yerlerine gelen kıraathane sahipleri mutluydu. Önce özenle temizlik yapıp sonra da müşteriler için çay demlediler. İçeride koronavirüs önlemleri de alındı. Kapı girişine dezenfektan konuldu. Masalar arasındaki mesafe 1,5 metreye çıkarıldı. Kıraathanenin sahibi Ahmet Altınkaya, "100 gün sonra işimizin başına döndük. Hijyen kurallarına uyarak tekrar işimizin başında olacağız" dedi. Müşteriler de bu karardan memnundu. Çay içmeye gelen Ahmet Karaoğlu, "Çok memnun olduk. Allah razı olsun. İnsanlar ekmeklerine kavuştular. Çok güzel oldu" diye konuştu.

(Fotoğraf)


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Tencerelere dikkat: Kansızlığa yol açabilir Tencerelere dikkat: Kansızlığa yol açabilir Uzmanından ramazan bayramında 6 sağlıklı beslenme önerisi Uzmanından ramazan bayramında 6 sağlıklı beslenme önerisi Çin'in 'Matcha Çayı Üretim Başkenti': Jiangkou Çin'in 'Matcha Çayı Üretim Başkenti': Jiangkou

Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da kıraathaneler açıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Kılıçdaroğlu seçilirse yoksul ailelere altın dağıtacak! Özgür Özel, projenin detaylarını anlattı
19:28 Soğan tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu: Masaya koyup da vurup dağıtabiliyor musun
19:25 Adresini duyurdu! Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
19:16 Konya'da komşular arasında silahlı kavga! Biri mezara diğeri hapse
19:08 Rasim Ozan Kütahyalı cephesinden "Okşan" iddiaları hakkında ilk yorum
19:08 İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
18:43 Mostafa Mohamed'in hocası ortalığı birbirine kattı: Biz b..tan bir takımız
18:20 İlk maçında mağlubiyet alan Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım
18:08 Görüntülere tepki yağıyor! Evlenme teklifi için kız arkadaşını kaçırttı
18:02 Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2023 21:09:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal'da kıraathaneler açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement