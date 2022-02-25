Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan torbacı yakalandı - Son Dakika
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Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan torbacı yakalandı

25.02.2022 09:36

Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan torbacı yakalandıİSTANBUL Kartal'da polis ekipleri, kiralık bir araçla uyuşturucu madde ticareti yapan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan torbacı yakalandı

İSTANBUL Kartal'da polis ekipleri, kiralık bir araçla uyuşturucu madde ticareti yapan şahsı kıskıvrak yakaladı. Operasyon yapılan adreste gerçekleşen aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek, farklı türlerde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ve 5 bin 165 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sokak satıcısı - torbacı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde rezidansta kalan bir şahsın kiralık bir araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Ekipler yaptıkları kapsamlı çalışma ile şahsın kimlik bilgileri ve adresini tespit etti. 22 Şubat'ta adrese yapılan operasyonda G.A. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek, 21.8 gr metamfetamin, 1 gr kokain, 2 gr bonzai, 0.2 gr eroin, 1 gr skunk ve 5 bin 165 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs 23 Şubat tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan torbacı yakalandı

YORUMLAR
500
Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi sobaya attılar Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi sobaya attılar

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kartal, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan torbacı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan torbacı yakalandı - Son Dakika
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