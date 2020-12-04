Kartal'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk - Son Dakika

Kartal'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
04.12.2020 13:40
Ali Kerem BENGİ/ HAFTA sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarında alışveriş yaptı.
Ali Kerem BENGİ/ HAFTA sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarında alışveriş yaptı. Kartal'daki pazar alanında zaman zaman yoğunluk oluştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarında alışveriş yaptı. Kartal Uğur Mumcu'da kısıtlama nedeniyle bir gün önceden kurulan pazarda vatandaşlar alışveriş yaptı. Pazar alanında zaman zaman yoğunluk oluştu.
Son Dakika LGBT karşıtlığıyla tanınan vekil, canlı yayında çıplak bir adamla kadraja girdi Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun kameralara yansıdı Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var