Son dakika haberi | Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı

11.04.2021 03:22

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı -Alkollü sürücü kazayı arkadaşının yaptığını iddia etti, gerçeği polis ortaya çıkardı: Sürücü olduğu iddia edilen kişi arabayı çalıştıramadı -Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkollü sürücüden...

Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı

-Alkollü sürücü kazayı arkadaşının yaptığını iddia etti, gerçeği polis ortaya çıkardı: Sürücü olduğu iddia edilen kişi arabayı çalıştıramadı

-Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkollü sürücüden "Biz kimseyi öldürmedik" tepkisi

İSTANBUL - Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasını delen alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü kaza yaparak yoldan çıktı. Polis ekiplerine sürücü olmadığını söyleyen şahıs aracı arkadaşının kullandığını iddia etti. Polis sürücü olduğu iddia edilen kişiyi direksiyon başına geçirdi. Sürücü olduğu iddia edilen kişi aracı çalıştıramayıp ayakları gaz pedalına yetişmeyince alkollü sürücünün yalanını ortaya çıkardı. Duruma öfkelenen sürücü basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaza, 00.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi üzeri Birikim sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen alkollü iddia edilen sürücü idaresindeki 33 B 4826 plakalı Honda Civic marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarparak yoldan çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile aracından yara almadan çıkan ve alkollü olduğu görülen sürücü olay yerine gelen polis ekiplerine, sürücü olmadığını söyledi. Uzun süre polisleri sürücü olmadığına ikna etmeye çalışan alkollü şahıs kazayı yapan kişinin arkadaşı Bahar Sevinçer olduğunu iddia etti.

Ayağı gaz pedalına yetişmedi

Polis ekipleri durumdan şüphelenerek sürücü olduğu iddia edilen Bahar Sevinçer'i direksiyon başına geçirdi. Direksiyon başına geçen Sevinçer aracı çalıştıramayıp ayakları gaz pedalına dahi yetişmeyince gerçek ortaya çıktı.

Çapraz sorgu yapıyorsunuz avukatımı çağırın

Polis ekipleri alkollü iddia edilen kişinin yalanını ortaya çıkarınca duruma kızan şahıs polis ekiplerine kızarak "Biz kimseyi öldürmedik kızı niye zor durumda bırakıyorsunuz ? Kıza çapraz sorgu yapıyorlar. Avukatımı çağırın" diye tepki gösterdi.

Basın mensuplarına çekmeyin kapat tepkisi

Öfkesini alamayan alkollü sürücü daha sonrasında olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise tepki göstererek kameralarını kapatmaya çalıştı.

Kazayı duyan arkadaşları olay yerine geldi

Alkollü sürücünün kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine akın etti. Kaza hakkında kendi aralarında konuşan kişiler arasında ise anlaşmazlık çıkarak tartışma çıktı.

Polis ekipleri kaza yapan alkollü sürücüye ve arkadaşlarına alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ayrı ayrı ceza kestiği öğrenildi.

Son dakika haberi | Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Son dakika haberi | Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Son dakika haberi | Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Son dakika haberi | Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Son dakika haberi | Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Son dakika haberi | Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı

Otomobil, Şehit, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü Deniz Çoban, Galatasaray-Karagümrük maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi: VAR'ın bir işi yok burada Deniz Çoban, Galatasaray-Karagümrük maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi: VAR'ın bir işi yok burada 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Türkiye'nin Pinterest'e getirdiği reklam yasağı kaldırıldı Türkiye'nin Pinterest'e getirdiği reklam yasağı kaldırıldı         
00:50
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor         
00:08
Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu         
23:32
Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı         
22:17
İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti         
18:45
Seycan hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı Seycan hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı         
15:42
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı         
14:27
Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti         
13:27
Baba, çocuğunun hayatını kurtaran doktorun ayaklarına kapandı Baba, çocuğunun hayatını kurtaran doktorun ayaklarına kapandı         
12:14
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 04:02:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Kartal'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei